Ljubljanska borza: V ospredju Triglav in Telekom

Ljubljana, 29. oktobra - Na Ljubljanski borzi so borzni posredniki sklenili za 1,08 milijona evrov prometa. Največ ga je odpadlo na delnice Triglava, Telekoma in Krke. Indeks je izgubil skoraj odstotek, saj so šle navzdol vse delnice v prvi kotaciji, razen delnic Cinkarne, ki so močno zrasle, KD Group in Triglava.