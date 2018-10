ZPS: Z informirano izbiro do velikih prihrankov

Ljubljana, 31. oktobra - V ZPS so ob svetovnem dnevu varčevanja opozorili, da potrošniki lahko z informirano izbiro kupimo kakovostne izdelke po bolj ugodni ceni, s čimer lahko precej privarčujemo. To potrjujejo rezultati njihovih primerjalnih testov, s katerimi večkrat dokažejo, da cena ni nujno merilo kakovosti, so sporočili.