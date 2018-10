V CD akustična Crvena jabuka

Ljubljana, 30. oktobra - V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bo drevi ob 19.30 akustični koncert legendarne sarajevsko-zagrebške zasedbe Crvena jabuka. V več kot 30 letih glasbenega delovanja so izdali 20 albumov, 16 plošč in enajst kompilacij. Vsako leto odigrajo več kot 100 koncertov, ki jih zaznamuje izjemno vzdušje, so zapisali v CD.