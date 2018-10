Na Ravnah na Koroškem osrednja proslava v počastitev dneva reformacije

Ljubljana, 30. oktobra - Na Ravnah na Koroškem bo drevi osrednja državna proslava na predvečer dneva reformacije. Praznik in dela prost dan obuja spomin na gibanje, od katerega je minilo več kot pol tisočletja in je v slovenskem prostoru poskrbel za prevetritev družbenih, kulturnih in verskih razmer. Slavnostni govornik bo minister za kulturo Dejan Prešiček.