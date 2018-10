Gasilska brigada Ljubljana z novim vozilom za gašenje in reševanje z višin

Ljubljana, 29. oktobra - Ljubljanski župan Zoran Janković je danes Gasilski brigadi Ljubljana v uporabo predal novo vozilo za gašenje in reševanje z višin. Skoraj 700.000 evrov vredno vozilo, ki bo na prvem izvozu voznega parka nadomestilo avtolestev iz leta 2009, se ponaša z večjo nosilnostjo košare in ob intervenciji omogoča boljši doseg do objektov, balkonov in streh.