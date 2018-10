Novomeščan z nožem nad 67-letnika

Novo mesto, 29. oktobra - V soboto zjutraj je 42-letni Novomeščan pred eno tamkajšnjih prodajaln z nožem napadel 67-letnega oškodovanca, ga porezal in zabodel. Policisti so ga še isti dan izsledili, ga pridržali, mu zasegli nož in nato privedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je zoper osumljenca odredil sodno pridržanje, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.