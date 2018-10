Catherine Deneuve bo na dražbi ponudila oblačila Yvesa Sainta Laurenta

Pariz, 30. oktobra - Francoska igralka Catherine Deneuve se je odločila, da bo na dražbo dala obleke, ki jih je zasnoval njen pokojni prijatelj, legendarni modni oblikovalec Yves Saint Laurent. Naprodaj bo okoli 150 kosov oblačil, od plaščev do svečanih oblek in modnih dodatkov, med katerimi so tudi unikati, ustvarjeni posebej za igralko.