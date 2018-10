Država SHS po mnenju zgodovinarjev temelj tega, kar živimo danes

Ljubljana, 29. oktobra - Država Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki je bila ustanovljena na današnji dan pred sto leti, predstavlja temelj tega, kar živimo danes, so poudarili na današnji novinarski konferenci pred odprtjem razstave o tej samostojni državni skupnosti. Izpostavili so, da je bil ta pomemben dogodek v preteklosti zapostavljen.