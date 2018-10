V Milanu nagradili videoesej novomeških dijakinj

Milano, 29. oktobra - Dijakinji novomeške gimnazije Nejka Guček Cvelbar in Anamarija Gole sta bili v Milanu nagrajeni za videoesej Your name. V okviru mednarodnega projekta Poučevanje evropske zgodovine s filmom, v katerem je sodelovalo več kot 600 dijakov iz Italije, Bolgarije, Romunije in Slovenije, sta v konkurenci 200 videoesejev prejeli nagrado občinstva.