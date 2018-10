Začenja se nadgradnja kanalizacije v Ljubljani

Ljubljana, 29. oktobra - Kmalu po praznikih se začenjajo dela na tretjem delu velikega kohezijskega projekta Čisto zate - Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, to je dograditev javne kanalizacije v Ljubljani. Zaradi del, ki bodo trajala dve leti in pol, bo zaprtih 261 ulic in cest na različnih območjih prestolnice.