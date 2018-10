Podtaknjen požar uničil dva avtomobila

Kranj, 29. oktobra - Kranjski policisti so prijeli osumljenca, ki sta ponoči zažgala avtomobil, potem ko jima ga ni uspelo spraviti v pogon. Požar se je nato razširil še na zraven parkirano osebno vozilo. Za dejanje ju bodo kriminalisti kazensko ovadili, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj, kjer so zaključili tudi s preiskavo podtaknjenih požarov v smetnjakih.