Zrak v Evropi še vedno preveč onesnažen

Bruselj, 29. oktobra - Onesnažen zrak v Evropi kljub izboljšanju še vedno predstavlja tveganje za zdravje ljudi in za okolje ter precej presega omejitve in priporočila EU in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Je vzrok za skoraj pol milijona prezgodnjih smrti v EU vsako leto, v danes objavljenem poročilu ugotavlja Evropska agencija za okolje (EEA).