Nekdanji premierki Bangladeša zaradi korupcije sedem let zapora

Daka, 29. oktobra - Nekdanjo bangladeško premierko Khaledo Zia so obsodili na sedem let zapora, ker je z vplivanjem svojega urada nezakonito zbirala sredstva za dobrodelno organizacijo in s tem zlorabila svoj položaj, so danes sporočili sodni viri. Opozicijska voditeljica sicer že od februarja prestaja petletno zaporno kazen zaradi drugega primera korupcije.