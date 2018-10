Tedenska napoved - rekreacija od 30. 10. do 5. 11.

IZBRANI DOGODKI

Hellovino - Čarovniški pohod

Izlet se bo začel v sredo, 31. oktobra, ob 10. uri v Svečini, še prej pa se boste prav tam lahko ogreli in okrepčali s tradicionalnimi čarovniškimi zvarki. Na trinajst kilometrov dolgi poti boste obiskali nekaj vinskih kraljic, šli preko dvorišč slovenskih in avstrijskih vinogradniških kmetij, med vinogradi pa vas bodo pričakale lokalne čarovnice z domačimi dobrotami. Za lahko pot z ali brez palic za nordijsko hojo, boste potrebovali okoli pet ur. Kolesarji se boste na vzponih malo bolj potili, uživali v spustih in se na koncu pridružili pohodnikom. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

38. Martinov tek in pohod

Martinov tek in pohod je tradicionalna prireditev v času Sv. Martina in kot se za ta čas spodobi ponuja tudi pokušino mladega vina enega boljših domačih vinarjev. Prireditev ima bogato zgodovino spreminjanja tekaške proge, saj so se prvi teki odvijali na podeželju in nato bili umeščeni v center Izole. Z zdaj že uveljavljeno traso, bogato z zanimivimi odseki, kot so vzpon na Belvedere (ena najlepših razglednih točk slovenske obale), tek skozi tunela, večkilometrski tek ob sami obali, sodi med enega najatraktivnejših tekov v slovenskem prostoru. Speljan je po trasi nekdanje ozkotirne železniške proge Parencane in tik ob morju, tako da bodo udeleženci lahko večji del proge občudovali eno najlepših ribiških mestec z več kilometrov dolgo pešpotjo ob morju (lungomare). Dogodek bo v nedeljo, 4. novembra. Informacije: http://center-izola.si

KOLEDAR

TOREK, 30. oktobra

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SREDA, 31. oktobra

LJUBLJANA - Svinjak (1653 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

COL - Vipava - Javornik; pohodništvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

IDRIJA - Pohod Vipava - Javornik; pohodništvo.

IVANČNA GORICA - Petrov pohod; pohodništvo. Informacije: Jožica Blatnik, 041 780 333, blajozi@gmail.com

KANAL - Izlet na Kolovrat; nordijsko rolkanje - skajk. Informacije: www.skike.si

KRANJ - Štafetni tek groze; tek. Informacije: www.tsd-kokrica.si

KRANJ - K spomeniku; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Komemoracija na Dovjem; planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LITIJA - Noč čarovnic v Pustolovskem parku Geoss; pohodništvo. Informacije: www.pustolovski-park-geoss.si

ŠMARTNO PRI LITIJI - Valentinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.tdstarivrh.si/pohodnistvo/

KUNGOTA - Hellovino - Čarovniški pohod; turno kolesarstvo. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

KUNGOTA - Hellovino - Čarovniški pohod; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

ČETRTEK, 1. novembra

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

PETEK, 2. novembra

ŽIROVNICA - Valvasorjev maraton pod Stolom; planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si

ŽIROVNICA - Valvasorjev maraton pod Stolom; tek. Informacije: www.pdradovljica.si

SOBOTA, 3. novembra

LJUBLJANA - Pulz Petka; tek. Informacije: www.pulzsport.si/pulzpetka

LJUBLJANA - Pokljuške planine; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Krasji vrh (1773 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

CELJE - Po poti KV; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CERKNO - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

COL - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

DOMŽALE - Delavnica step koreografije; aerobika. Informacije: http://bodifit.net/delavnica-step-koreografija/

FRAM - Bricnik (1016 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

HRASTNIK - Zelenica (1536 m); planinstvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IDRIJA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si/

KAMNIK - Čofatijev vrh (1606 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOPER - Hrvaška Istra; kolesarstvo. Informacije: http://opd.si/

LAŠKO - Po Laških poteh 2018: Pohod po nekdanjih trških mejah Laškega; pohodništvo. Informacije: www.lasko.info

LITIJA - Lavričeva koča (510 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MENGEŠ - 7. suhi slalom na Mengeški koči; tek. Informacije: www.mengeska-koca.si/

METLIKA - Po obronkih Semiča; pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MURSKA SOBOTA - Pot prijateljstva; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVO MESTO - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

NOVO MESTO - Zasavska Sveta gora (852 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

PTUJ - 7. pohod po SGPP; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Areh - Rogla; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKA BISTRICA - E7: Velike Lašče - Predgozd; pohodništvo. Informacije: http://pdsb.si/

ŠENTJUR - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠKOFJA LOKA - Pohod od Hrastovelj do Črnega Kala; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

POLJČANE - Velike Lašče - Predgozd; pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

VIDEM PRI PTUJU - Zelenica (1536 m); planinstvo. Informacije: www.pd-naveza.si/

VIDEM PRI PTUJU - Kekes (Hun, 1114 m); planinstvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

NEDELJA, 4. novembra

LJUBLJANA - Šaleška transverzala; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Po Janovi poti; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/obvestila/planinsko-drutvo-rtv-ljubljana-vabi-na-pohod-po-janovi-poti.html

LJUBLJANA - Trbiška Krniška špica (Ita, 2368 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Goli vrh (476 m); planinstvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - Kranjska Reber (1435 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Tominčev slap; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Tičistan; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/obvestila/vabilo-za-tiistan.html

BREŽICE - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - 8. vege tek; tek. Informacije: www.fatburn.si

CELJE - Po Obronkih Celja; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

IZOLA - 38. Martinov tek in pohod; tek. Informacije: http://center-izola.si

IZOLA - 38. Martinov tek in pohod; pohodništvo. Informacije: http://center-izola.si

KOPER - Kučibreg (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

LENART - Pot sedmih slapov (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LJUTOMER - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

LOGATEC - Žusem (669 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Dobrovlje; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MUTA - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Žabniški Kuk (1844 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVA GORICA - Po Vitovski krožni poti; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

PODČETRTEK - Izlet sekcije Bistrica ob Sotli; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLHOV GRADEC - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Mrzlica (1122 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Kuk (498 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SOLKAN - Tek treh vrhov (Corsa delle tre cime); tek. Informacije: www.trail3v.eu

ŠMARTNO OB PAKI - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

TIŠINA - Eko repni pohod; pohodništvo. Informacije: www.tisina.si

PONEDELJEK, 5. novembra

ŠKOFJA LOKA - Po stari cesti na Vršič; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si