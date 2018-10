Kozole snema celovečerec Polsestra

Ljubljana, 29. oktobra - Režiser Damjan Kozole je v Ljubljani začel snemati novi celovečerni film Polsestra. Film nastaja po scenariju, ki so ga napisali Kozole, Urša Menart in Ognjen Sviličić in govori o odtujenih polsestrah iz Izole, ki morata zaradi okoliščin živeti skupaj v majhnem stanovanju v Ljubljani. V glavnih vlogah nastopata Urša Menart in Liza Marija Grašič.