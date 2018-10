V Arosi Mobilii so se stavki pridružili vsi zaposleni

Limbuš, 29. oktobra - Okoli sto zaposlenih v limbuški družbi Arosa Mobilia, ki s ukvarja s proizvodnjo kuhinj in kopalnic, je danes zjutraj začelo stavkati. Kot je za STA povedala vodja sindikata SKEI v podjetju Irina Trebičnik, so se stavki pridružili vsi zaposleni, vztrajali pa bodo do izpolnitve zahtev - izplačila septembrske plače in regresa za leto 2018.