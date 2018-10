Ljubljana, 29. oktobra - Brane Gregorčič in Janez Polajnar iz Agencije RS za okolje (Arso) bosta danes ob 11. uri v veliki sejni sobi agencije na Vojkovi 1b/IV dala izjavo za medije glede vremenskih opozoril za vetrolom večjih razsežnosti, povišan vodostaj Drave in povišano gladino morja, so sporočili iz omenjene agencije.