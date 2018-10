Vreme: Večinoma oblačno s padavinami

Ljubljana, 29. oktobra - Danes bo večinoma oblačno, padavine se bodo dopoldne od juga znova okrepile in razširile nad večji del države. Popoldne in zvečer bo tudi grmelo. Padavine bodo najmočnejše v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Predvsem zvečer in noči na torek bodo pogosti tudi nalivi, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.