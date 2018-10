Objavljen natečaj za generalnega direktorja policije

Ljubljana, 29. oktobra - Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo razpis za generalnega direktorja policije. Kandidati morajo med drugim imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. Zadnji dan za prijavo je 9. november.