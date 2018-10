Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca Stranke mladih - Zeleni Evrope in socialnega podjetja Romani kafenava

Ljubljana, 29. oktobra - Novinarska konferenca Stranke mladih - Zeleni Evrope in socialnega podjetja Romani kafenava, na kateri bodo predstavili romsko problematiko v Mariboru ter podpisali sporazum o sodelovanju med Mariborom in mariborskimi Romi, bo danes ob 11. uri v Romani kafenava na Gorkega ulici 34 v Mariboru, so sporočili iz Stranke mladih - Zeleni Evrope.