Na azijskih borzah neenotna gibanja

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 29. oktobra - Osrednje azijske borze so v nov trgovalni teden vstopile brez enotne smeri. Ponekod se po razprodajo delnic s konca minulega tedna in ob že nekaj dni trajajoči korekcija večji del leta rastočih borznih indeksov nadaljujejo padci, drugod so indeksi le prilezli v zeleno območje. Negotovost na trgu v luči številnih tveganj ostaja velika.