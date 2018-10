Zaradi čiščenja vozišča štajerska avtocesta zaprta med Domžalami in Vranskim proti Mariboru

Vransko, 29. oktobra - Zaradi čiščenja vozišča po izlitju goriva in prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med Domžalami in Vranskim proti Mariboru. Promet je preusmerjen na regionalno cesto, zaprti so tudi vsi uvozi med Domžalami in Žalcem proti Mariboru ter Trojane v obe smeri.