V Občini Ajdovščina tokrat trije županski kandidati

Ajdovščina, 8. novembra - V Ajdovščini se za županski stolček potegujejo trije kandidati. Poleg sedanjega župana Tadeja Beočanina tudi nekdanji dolgoletni župan Marjan Poljšak in novinec v politiki Miha Kapelj. Vsi trije imajo za seboj politične stranke, ki so tudi vložile kandidaturo in liste kandidatov za občinski svet.