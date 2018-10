Kralji Anžeta Kopitarja prekinili niz šestih porazov

Los Angeles, 29. oktobra - Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL doma premagala New York Rangers s 4:3 in končala niz šestih porazov. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je za zmagovite gostitelje v 24 minutah in osmih sekundah enkrat podal in sprožil pet strelov na gol tekmecev.