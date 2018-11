Puščanje brkov za ozaveščanje o boleznih moških

Ljubljana, 1. novembra - Začenja se mesec, ko si moški v podporo preventivni akciji Movember pustijo rasti brke. Namen akcije je namreč ozaveščanje o zdravju in boleznih, ki prizadenejo predvsem moške, kot sta rak prostate in testisov. Člani gibanja zbirajo tudi donacije in pripravijo dogodke, kot bosta Movember tek in improvizirana predstava.