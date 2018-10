Primorske novice: Denarja ne iščejo več pod žimnico (29. 10.)

Koper, 28. oktobra - Časi, ko smo imeli prihranke zapisane v hranilnih knjižicah, niso tako oddaljena zgodovina. Možnosti zlorab praktično ni bilo. Še največja grožnja so bili tatovi, ki so znali "izvohati" prihranke pod žimnico ali v kakšnem drugem kotičku. To znajo še danes, le da niso edini in ne najbolj iznajdljivi, v Primorskih novicah piše Silva Križman.