Slovenske telovadke SP v Dohi končale na 31. mestu

Doha, 28. oktobra - Slovenske telovadke so na svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki v Dohi osvojile 31. mesto med ekipami. S tem Teja Belak, Tjaša Kysselef, Adela Šajn in Lucija Hribar niso izpolnile glavnega cilja in uvrstitve med najboljših 24 reprezentanc, ki bodo imele pravico do ekipnega nastopa tudi na SP prihodnje leto v Stuttgartu.