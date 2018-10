Bravo z zmago spet na prvo mesto 2. SNL

Ljubljana, 28. oktobra - Nogometaši Brava so z današnjo zmago s 3:1 proti Beltincem spet prevzeli prvo mesto v 2. slovenski ligi. Na drugi tekmi dneva so se igralci Brd in Fužinarja razšli z 0:0. Današnji tekmi Ilirija - Rogaška in Kalcer Radomlje - Vitanest Bilje so zaradi dežja prestavili na sredo, 31. oktobra.