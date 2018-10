Domžale, 28. oktobra - Zaradi močnih padavin in velike količine vode na zelenici je današnja tekma 14. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Domžalami in Gorico prestavljena, so na spletni strani sporočili Domžalčani. Naknadni termin bo znan v kratkem, predvidoma pa bo dvoboj odigran v sredo, 7. novembra.