Še s kolesom ne moreš tako hitro, kot je tekel Lemma Kasaye

Ljubljana, 28. oktobra - Etiopijec Sisay Lemma Kasaye je z rekordoma proge zmagal na 23. Ljubljanskem maratonu v teku na 42 km in vpisal maraton na sedmo mesto po zmagovalnih časih mest, prirediteljev maratonov na lestvici IAAF. S časom dveh ur, štirih minut in 58 sekund je tisti velik razlog, zaradi katerega so bili nasmehi organizatorjev maratona še večji kot sicer.