IS po vrsti napadov zavzela večje območje na vzhodu Sirije

Damask, 28. oktobra - Sirske demokratične sile so se po intenzivnih napadih pripadnikov skrajne skupine Islamska država (IS) umaknile s položajev v sirskem Hadžinu. V spopadih, s katerimi je IS ponovno zavzela večje območje v provinci Deir Ezor, je bilo ubitih 72 sirskih borcev, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice.