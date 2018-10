Borštnikovo srečanje v znamenju sobivanja institucionalnega in neinstitucionalnega gledališča

Maribor, 28. oktobra - Festival Borštnikovo srečanje, ki se je nocoj zaključil v Mariboru, je bil v znamenju sobivanja institucionalnega in neinstitucionalnega gledališča. Takšen je bil že izbor tekmovalnih predstav in tudi veliko nagrado za najboljšo uprizoritev je dobila koprodukcija Slovenskega mladinskega gledališča in Maske Ljubljana 6 v režiji Žige Divjaka.