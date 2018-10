V družbi Arosa Mobilia od ponedeljka stavka

Limbuš, 28. oktobra - Okoli 100 zaposlenih v družbi Arosa Mobilia iz Limbuša, ki je pred leti prevzela Gorenjev pohištveni program, bo v ponedeljek ob 7. uri začelo stavko, stavkali pa bodo do izpolnitve zahtev. Zahtevajo izplačilo plače za september in regresa za letos, so sporočili iz sindikata SKEI, ki stavko organizira.