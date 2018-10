Strmoglavil helikopter lastnika Leicester Cityja

Leicester, 28. oktobra - Po sobotni tekmi angleškega nogometnega prvenstva med domačim Leicester Cityjem in West Hamom (1:1) je tik ob stadionu King Power prišlo do hude nesreče. Helikopter, ki je v lasti karizmatičnega tajskega milijarderja Vichaija Srivaddhanaprabhe, je malo po vzletu z zelenice zaradi težav z motorjem strmoglavil na parkirišče in končal v plamenih.