Račič pri 98 letih še vedno aktiven v karavani ljubljanskega maratona

Ljubljana, 28. oktobra - Marko Račič, najstarejši slovenski olimpijec, ki je 25. aprila letos praznoval 98 let, še vedno sodeluje v karavani ljubljanskega maratona; tudi na letošnji izvedbi je bil v spremljevalnem vozilu, ki je nekdaj merila uradni čas. Bilo pa je še nekaj udeležencev maratona, ki imajo precej križev na plečih, pa vendar jih to ne ovira in tečejo.