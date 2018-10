Ljubljana, 28. oktobra - Jan Kokalj in Maruša Mišmaš sta po pričakovanju ubranila lanski zmagi v teku na 10 km na 23. Ljubljanskem maratonu. Kokalj je slavil s časom 31 minut in 45 sekund, Mišmaševa pa s 35:07 in je dosegla 18. čas med vsemi udeleženci.