Alpski smučarji ostali brez uvodne tekme v Söldnu

Sölden, 28. oktobra - Potem ko so organizatorji današnjega uvodnega veleslaloma alpskih smučarjev v avstrijskem Söldnu najprej zaradi slabih vremenskih razmer, močnega vetra in novega snega, start tekme prestavili za eno uro, so nato izgubili bitko z vremenom. Tudi lani je moški veleslalom odpadel, kriv je bil premočen veter.