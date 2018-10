Ljubljana, 27. oktobra - Košarkarice Cinkarne Celja so danes prišle do šeste zmage v sezoni, potem ko so v gosteh premagale Konjice s 73:60, Ježica pa je klonila proti Triglavu z 68:74.

Maribor in Ilirija se bosta pomerila 6. novembra, obračun med ekipama Domžal in Grosupljega pa bo na sporedu šele decembra.