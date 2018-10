V Ljudskem vrtu zmaga Olimpije, poraz navijačev

Maribor, 27. oktobra - Nogometni derbi Prve lige Telekom Slovenije med Mariborom in Olimpijo se je v Ljudskem vrtu končal z zmago gostov z 2:1. Znova pa so bili tudi zaradi neprimernega obnašanja v ospredju navijači obeh ekip, ki so sicer poskrbeli za glasno vzdušje na povsem polnih tribunah mariborskega stadiona.