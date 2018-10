GEN-I Volley zmlel Luko Koper

Nova Gorica, 27. oktobra - Odbojkarice GEN-I Volleyja so v primorskem derbiju 3. kroga 1.A DOL za ženske gladko premagale Luko Koper, v vsej tekmi so jim dopustile le 26 točk. Uspešni sta bili tudi drugi favorizirani ekipi, Nova KBM Branik in Calcit Volley, Mariborčanke so se zmage s 3:0 veselile v Puconcih, Kamničanke pa so bile z istim izidom boljše od svoje druge ekipe.