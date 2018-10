Sij Acroni Jesenice - SŽ Olimpija 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Jesenice, 27. oktobra - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi alpske lige v gosteh premagali Sij Acroni Jesenice s 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Za zmago v prvem letošnjem derbiju v regionalnem tekmovanju so za Ljubljančane zadeli Aljaž Chvatal (4.), Aleš Kranjc (7.), Gal Koren (23.) in Miha Zajc (50.).