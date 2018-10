Vrh o Siriji za prvo srečanje odbora za oblikovanje ustave do konca leta

Istanbul, 27. oktobra - Voditelji Turčije, Rusije, Francije in Nemčije so se na vrhu o Siriji danes v Istanbulu zavzeli za to, da se prvo srečanje odbora, ki bo pripravil predlog nove ustave povojne države, zgodi do konca letošnjega leta. Prav tako so se zavzeli za pogoje, ki bi omogočili varno vrnitev beguncev, poročajo tuje tiskovne agencije.