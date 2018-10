Dunaj, 27. oktobra - Japonec Kei Nishikori in Južnoafričan Kevin Anderson sta finalista teniškega turnirja ATP na Dunaju. Nishikori je v dveh nizih brez težav ugnal Kazahstanca Mihaila Kukuškina s 6:4 in 6:3, Anderson pa je proti Špancu Fernandu Verdascu igral tri nize in slavil s 6:3, 3:6 in 6:4.