V napadu IS ubitih najmanj 68 sirskih borcev

Damask, 27. oktobra - Pripadniki skrajne skupine Islamska država (IS) so v petek začeli najhujšo ofenzivo na Sirske demokratične sile (SDF) v zadnjih mesecih in prevzeli večje dele ozemlja v provinci Deir Ezor. V bojih je bilo ubitih najmanj 68 pripadnikov sil, ki jih podpirajo tudi ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.