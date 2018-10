Merklova in Macron za usklajen evropski odziv na umor Hašodžija

Istanbul, 27. oktobra - Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron sta se danes zavzela za usklajen odziv Evrope na umor savdskega novinarja Džamala Hašodžija, so sporočili iz francoske vlade. Merklova in Macron sta o Hašodžiju razpravljala ob robu vrha na temo Sirije v Istanbulu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.