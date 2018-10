Stephensova in Svitolina finalistki Singapurja

Singapur, 27. oktobra - Američanka Sloane Stephens in Ukrajinka Elina Svitolina sta finalistki sklepnega teniškega turnirja sezone WTA v Singapurju. V polfinalu je zmagovalka US Opna Stephensova ugnala Čehinjo Karolino Pliškovo z 0:6, 6:4 in 6:1, Svitolina pa Nizozemko Kiki Bertens s 7:5, 6:7 (5) in 6:4.