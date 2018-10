Bodo danes padali rekordi na ljubljanskem maratonu ali le dež?

Ljubljana, 28. oktobra - Danes bodo v slovenski prestolnici potekali osrednji teki Volkswagen 23. Ljubljanskega maratona. Za rekreativni tek na 10 km, ki se bo začel ob 8.30, ter za maraton (42 km) in polmaraton (21 km), start bo on 10.30, je prijavljenih 18.366 tekačic in tekačev. Mali maraton bo štel za državno prvenstvo.