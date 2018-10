S teki otrok in mladine se je začel tekaški vikend v Ljubljani

Ljubljana, 27. oktobra - Osrednji del 23. Volkswagen Ljubljanskega maratona bo sicer v nedeljo, ko so na programu maraton (42 km) in polmaraton (21 km) ter rekreativni tek (10 km), veliko dogodkov pa se je zgodilo že danes, ko sta v okviru tekmovanj otrok potekali tudi prvenstvi Slovenije v uličnem teku za osnovne in srednje šole, tekli pa so tudi predšolski otroci.