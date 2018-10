V Kandaharju vendarle parlamentarne volitve

Kandahar, 27. oktobra - V afganistanski provinci Kandahar danes, z enotedensko zamudo, vendarle potekajo prestavljene parlamentarne volitve. Iz urada kandaharskega guvernerja so sporočili, da so volišča odprla vrata ter da so varnostni ukrepi močno poostreni. Za glasovanje se je registriralo okoli pol milijona ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.