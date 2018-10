Drava z zmago na tretje mesto 2. SNL

Ljubljana, 27. oktobra - Nogometaši v 2. slovenski ligi so odigrali prve tekme 13. kroga. Krka in Roltek Dob sta se razšla z 1:1, po novem tretjeuvrščena Drava je z 2:0 odpravila Ankaran Postojno, Jadran pa je gladko s 4:1 premagal zadnjeuvrščene Brežičane. Ob 19. uri bo na sporedu še tekma med Nafto in sežanskim Taborom, preostale štiri tekme pa bodo v nedeljo.